Детектив шоу "Маска" Оля Полякова поделилась своим отношением к гадалкам и экстрасенсам

Полякова отметила самобытность наших исполнителей, из-за чего ей угадывать участников было сравнительно легко. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Королева Ночи Оля Полякова появилась на обложке новогоднего выпуска журнала "Добрые советы", посвященного знакам судьбы. Певица прямолинейно высказалась на тему астрологов и гадалок и поделилась впечатлениями от съемок в шоу "Маска".

Полякова стала одним из первых детективов программы "Маска" - украинской адаптации американского проекта The Masked Singer. Полякова отметила самобытность наших исполнителей, из-за чего ей угадывать участников было сравнительно легко.

В интервью Полякова прошлась с критикой по людям, которые, по ее мнению, наживаются на доверчивости других. Не приветствует певица и всевозможные приметы, ритуалы, талисманы.

"Считаю гадалок и астрологов аферистами. Верю только в собственную силу", - сказала певица.

Также артистка рассказала, как вернуть утраченные радости в жизни.

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"Люди перестали просто ходить в гости друг к другу. Сейчас как раз прекрасное время возродить эту традицию", - добавила Полякова.

Украинская певица 36-летняя Оля Полякова удивила поклонников новым образом. Исполнительница приняла участие в шоу "Маски" и предстала в образе Мальвины. Полякову загримировали так, что она стала похожа на куклу. Заметно, что артистка надела голубые линзы. Светлые локоны украсила элегантным черным бантиком.