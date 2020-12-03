Детектив шоу "Маска" Оля Полякова поделилась своим отношением к гадалкам и экстрасенсам

Королева Ночи Оля Полякова появилась на обложке новогоднего выпуска журнала "Добрые советы", посвященного знакам судьбы. Певица прямолинейно высказалась на тему астрологов и гадалок и поделилась впечатлениями от съемок в шоу "Маска".
Полякова стала одним из первых детективов программы "Маска" - украинской адаптации американского проекта The Masked Singer. Полякова отметила самобытность наших исполнителей, из-за чего ей угадывать участников было сравнительно легко.
В интервью Полякова прошлась с критикой по людям, которые, по ее мнению, наживаются на доверчивости других. Не приветствует певица и всевозможные приметы, ритуалы, талисманы.
"Считаю гадалок и астрологов аферистами. Верю только в собственную силу", - сказала певица.
Также артистка рассказала, как вернуть утраченные радости в жизни.
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"Люди перестали просто ходить в гости друг к другу. Сейчас как раз прекрасное время возродить эту традицию", - добавила Полякова.
Украинская певица 36-летняя Оля Полякова удивила поклонников новым образом. Исполнительница приняла участие в шоу "Маски" и предстала в образе Мальвины. Полякову загримировали так, что она стала похожа на куклу. Заметно, что артистка надела голубые линзы. Светлые локоны украсила элегантным черным бантиком.
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