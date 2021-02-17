"День влюбленных отмечаю со стыдом" - актер "Вар'яти-шоу"

Сергийчук отметил, что любимая всегда вручает ему подарки на именины. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Юморист Валентин Сергийчук рассказал, как жена Ирина ставит его в неловкое положение с подарками на День святого Валентина.

"Чаще всего отмечаю с большим чувством стыда. Потому что всегда получаю подарок на именины, соответственно, на День влюбленных, а жена - нет. А все потому, что последние 5 лет праздную этот день на работе. Даже когда не был на работе, то придумывал ее себе. А если без шуток, то, по возможности, праздную этот день в кругу семьи", - поделился актер "Вар'яти-шоу", которое показывает" Новий канал ".

Сергийчук отметил, что любимая всегда вручает ему подарки на именины.

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"В этом году снова поставила в неловкое положение. Перед выездом на гастроли все равно вручила презент. А я в очередной раз имел работа 14 февраля", - рассказал юморист.

Актер Святослав Марченко поделился впечатлениями от выпуска шоу со своим участием. Он отметил, что не любит смотреть на себя на телеэкранах.