Деми Роуз показала пышные ягодицы в крошечных бикини

Британская модель 23-летняя Деми Роуз поделилась новыми соблазнительными фото в Instagram.

На этот раз знаменитость наслаждается отдыхом на греческом острове Миконос, откуда опубликовала несколько снимков.

На одном из них Деми в бикини демонстрирует свою пышные ягодицы. На другом кадре принимает солнечные ванны у бассейна Роуз в спортивном купальнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились новые подробности частной жизни королевских невесток

Кроме того, модель позировала на фоне моря в пестром бикини и белой вязаной платье.

Фото: Instagram

Актриса Ева Лонгория, которая сейчас вместе с сыном Сантьяго и мужем Хосе Антонио Бастонь находится в отпуске, поделилась первыми фото после родов.