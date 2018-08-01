Деми Роуз показала пышные ягодицы в крошечных бикини

Британская модель 23-летняя Деми Роуз поделилась новыми соблазнительными фото в Instagram.
На этот раз знаменитость наслаждается отдыхом на греческом острове Миконос, откуда опубликовала несколько снимков.
На одном из них Деми в бикини демонстрирует свою пышные ягодицы. На другом кадре принимает солнечные ванны у бассейна Роуз в спортивном купальнике.
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Кроме того, модель позировала на фоне моря в пестром бикини и белой вязаной платье.
Актриса Ева Лонгория, которая сейчас вместе с сыном Сантьяго и мужем Хосе Антонио Бастонь находится в отпуске, поделилась первыми фото после родов.
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