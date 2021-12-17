Деми Мур показалась с пышными кудрями и поразила фанов: "Золотой век"

Деми Мур восхитила сеть архивным кадром. Фото: instagram.com/demimoore

Голливудская кинозвезда 59-летняя Деми Мур поделилась ностальгическим кадром. Опубликовала фото, сделанное в 1988 году.

На архивном снимке 33-летняя Мур позировала в красном платье и с пышными вьющимися волосами. Показала фотографию подписчикам в Instagram.

Фанаты звезды в комментариях засыпали ее комплиментами:

"Какие кудри", "Роскошная тогда, роскошная и сейчас", "Потрясающая прическа, пора повторить", "Тебе подходят пышные волосы", "Красивая женщина", "Золотой век".

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11 ноября американская кинозвезда Деми Мур отмечала 59 лет. Стала популярной благодаря роли в фильмах "Призрак" и "Стриптиз", а также соблазнительным фотосессиям, в которых Мур неоднократно участвовала и кадрами из которых украшала обложки глянцев.