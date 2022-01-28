Датская топ-модель зажгла сеть позированием топлесс на черно-белых кадрах

Датская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret 28-летняя Жозефин Скривер поразила подписчиков горячими фото.

Звезда опубликовала серию пикантных снимков, авторами которого являются сингапурский дуэт фэшн-фотографов Калеб и Глэдис, в Instagram. Снялась в черно-белой фотосессии для издания Keen Magazine.

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Модель предстала в соблазнительных образах. На одном из фото позировала топлесс. А обложку украсил кадр, на котором Скривер соблазнительно обнажила грудь.

Фото: дуэт фэшн-фотографов Калеб и Глэдис для издания Keen Magazine

Скривер поделилась красочными фотографиями из отпуска. Модель отправилась на отдых в Мексику. На снимках позирует в оранжевом купальнике. Устроила фотосессию на территории отеля среди пальм.