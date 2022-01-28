Датская топ-модель зажгла сеть позированием топлесс на черно-белых кадрах

 
Ексклюзивы
1/5
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт и как реагируют киевляне
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт и как реагируют киевляне
Просмотров: 90
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2916
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 3556
Гречка, семга и икра: что едят нардепы в Верховной Раде
Гречка, семга и икра: что едят нардепы в Верховной Раде
Просмотров: 2349
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 5274
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 684
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 459
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 999
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1485
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
6
5
6
6
8
Датская топ-модель зажгла сеть позированием топлесс на черно-белых кадрах
Датская топ-модель зажгла сеть позированием топлесс на черно-белых кадрах
По праздничному случаю: Шарлиз Терон опубликовала редкий снимок дочерей
По праздничному случаю: Шарлиз Терон опубликовала редкий снимок дочерей
В стиле ню: 19-летняя гимнастка устроила горячую фотосессию на курорте в Эмиратах
В стиле ню: 19-летняя гимнастка устроила горячую фотосессию на курорте в Эмиратах
Обнаженная Леди Гага в пиджаке и на каблуке эффектно украсила обложку журнала
Обнаженная Леди Гага в пиджаке и на каблуке эффектно украсила обложку журнала
Самая молодая миллиардерша в мини с глубоким декольте напомнила о Дне влюбленных
Самая молодая миллиардерша в мини с глубоким декольте напомнила о Дне влюбленных
Видео
Все видео
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе
"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 4374
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1521
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1557
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6426
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
Просмотров: 45
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
пятница, 28 января 2022 16:54

Датская топ-модель зажгла сеть позированием топлесс на черно-белых кадрах
6

  Комментировать

Датская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret 28-летняя Жозефин Скривер поразила подписчиков горячими фото.

Звезда опубликовала серию пикантных снимков, авторами которого являются сингапурский дуэт фэшн-фотографов Калеб и Глэдис, в Instagram. Снялась в черно-белой фотосессии для издания Keen Magazine.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В стиле ню: 19-летняя гимнастка устроила горячую фотосессию на курорте в Эмиратах

Модель предстала в соблазнительных образах. На одном из фото позировала топлесс. А обложку украсил кадр, на котором Скривер соблазнительно обнажила грудь.

Датская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала жаркие кадры из стильного фотосета
Фото: дуэт фэшн-фотографов Калеб и Глэдис для издания Keen Magazine
Датская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала жаркие кадры из стильного фотосета
Датская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала жаркие кадры из стильного фотосета
Датская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала жаркие кадры из стильного фотосета
Датская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала жаркие кадры из стильного фотосета

Скривер поделилась красочными фотографиями из отпуска. Модель отправилась на отдых в Мексику. На снимках позирует в оранжевом купальнике. Устроила фотосессию на территории отеля среди пальм.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Обнаженная Леди Гага в пиджаке и на каблуке эффектно украсила обложку журнала
Обнаженная Леди Гага в пиджаке и на каблуке эффектно украсила обложку журнала Просмотров: 1134
Самая молодая миллиардерша в мини с глубоким декольте напомнила о Дне влюбленных
Самая молодая миллиардерша в мини с глубоким декольте напомнила о Дне влюбленных Просмотров: 3582
"Нам не стыдно" – Евгений Кот сфотографировал жену в бикини со смелого ракурса
"Нам не стыдно" – Евгений Кот сфотографировал жену в бикини со смелого ракурса Просмотров: 4779
Мэй Маск очаровала костюмом от украинского бренда на показе в Париже
Мэй Маск очаровала костюмом от украинского бренда на показе в Париже Просмотров: 1917
Сейчас вы читаете новость «Датская топ-модель зажгла сеть позированием топлесс на черно-белых кадрах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 21565
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 16857
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 13239
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 3 Просмотров: 9181
&quot;Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: &quot;Два 300&quot; – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
 Просмотров: 8344
Знаменитости
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
 Просмотров: 27
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
 Просмотров: 189
По праздничному случаю: Шарлиз Терон опубликовала редкий снимок дочерей
По праздничному случаю: Шарлиз Терон опубликовала редкий снимок дочерей
5
 Просмотров: 1152
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
 Просмотров: 63
У Брэда Питта есть тайные отношения с младшей на 23 года соседкой - СМИ
У Брэда Питта есть тайные отношения с младшей на 23 года соседкой - СМИ Просмотров: 783
Больше всего комментируют
7
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
3
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
2
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 44141
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть