Даша Астафьева посветила обнаженными прелестями на качелях

Певица и модель 35-летняя Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента.

В Instagram звезда опубликовала откровенные фотографии на качелях. Певица засветила пышную обнаженную грудь в портупее из жемчуга.

"Быть воспоминанием. Любовь так похожа на многоточие... Мы все - чьи-то знаки препинания", - написала артистка под фото.

Фото: instagram.com/da_astafieva

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно

Даша Астафьева устроила фотосет в роскошном вечернем образе. На черно-белых фотографиях на ней было черное блестящее платье с обнаженной спиной, что идеально сидело на ее фигуре. Главный акцент в аутфите был на сексуальном декольте.