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понедельник, 05 июля 2021 12:58

Даша Астафьева посветила обнаженными прелестями на качелях
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Певица и модель 35-летняя Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента.

В Instagram звезда опубликовала откровенные фотографии на качелях. Певица засветила пышную обнаженную грудь в портупее из жемчуга.

"Быть воспоминанием. Любовь так похожа на многоточие... Мы все - чьи-то знаки препинания", - написала артистка под фото.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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Даша Астафьева устроила фотосет в роскошном вечернем образе. На черно-белых фотографиях на ней было черное блестящее платье с обнаженной спиной, что идеально сидело на ее фигуре. Главный акцент в аутфите был на сексуальном декольте.

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