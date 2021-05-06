Даша Астафьева показалась в сверхсексуальном кожаном белье

Украинская певица и модель 35-летняя Даша Астафьева взбудоражила воображение пользователей новой порцией пикантного контента.
Звезда позировала на кровати в кожаном черном белье. А черно-белые фото только подчеркнули сочность ее прелестей.
"Сладкие мечты", - лаконично подписала фото певица.
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Пользователи сети засыпали звезду комплиментами.
"Нельзя быть такой идеальной", "Шикарная леди", "Вдохновение", "Потрясающая", "Сексуально", - пишут поклонники.
Недавно Даша Астафьева устроила фотосет в роскошном вечернем образе. На черно-белых фотографиях на ней было черное блестящее платье с обнаженной спиной, что идеально сидело на ее фигуре. Главный акцент в аутфите был на сексуальном декольте Даши.
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