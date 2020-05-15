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пятница, 15 мая 2020 22:45

Дан Балан выпустил совместную видеоработу с Осан Мухой, что тронула зрителей до слез

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Дан Балан выпустил совместную видеоработу с Осан Мухой, что тронула зрителей до слез
Лирическая работа никого не оставит равнодушным Фото: instagram.com/danbalan/

Сегодня, 15 мая, Дан Балан и Оксана Муха показали совместную работу. Клип создан из кусочков авторского проекта певца "Всё прощать".

Замысел был побудить людей лицом к лицу встретиться с теми, с кем в свое время не нашли общий язык. Один из куплетов песни Дан спел на молдавском языке.

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"Прощать нужно все! Не для кого-то, а для себя! Прощение - это исцеление. Отпуская всю эту боль - мы освобождаем место для любви. И не важно, впустите вы снова этого человека в жизнь или нет. Это и есть посыл проекта #Всепробачати", - написал Балан в Instagram.

Продюсеры вокального шоу "Голос страны-10" Тина Кароль и Дан Балан последний месяц интриговали зрителей совместным выступлением в финале. Они обещали бешеную страсть, что спровоцировало слухи о романе звезд.

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15
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