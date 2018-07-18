Дайана Росс стала бабушкой

Эван Росс и Эшли Симпсон стали родителями

Эшли Симпсон и Эван Росс, сын певицы Даяны Росс, стали родителями. У влюбленных 30 июля 2015 года родилась дочь.

"Вся семья была в сборе, когда это произошло. Все друг друга поддерживали. Эван был рядом с женой и не покидал ее ни на минуту. Сейчас он уже ждет не дождется, чтобы испытать на себе роль отца. Эшли также чувствует себя отлично и хочет поскорее вернуться домой", - рассказал источник.

Эшли и Эван поженились в Гринвиче, штат Коннектикут, 31 августа. Торжество прошло в доме матери жениха, легендарной Дайаны Росс. Джессика Симпсон взяла на себя роль одной из подружек невесты, а к алтарю Эшли вел ее пятилетний сын Бронкс.

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Ранее Симпсон-младшая была замужем за музыкантом Питом Венцем, их брак длился с 2008 по 2011 годы. С Эваном Россом Эшли начала встречаться летом 2013 года, а в январе они обручились.