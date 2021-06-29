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вторник, 29 июня 2021 12:58

"Чуть не облысела" - Могилевская рассказала, как похудела на 4 кг
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Могилевская рассказала, как похудела на 4 кг
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевская рассказала, как похудела на 4 кг
Могилевская рассказала, как похудела на 4 кг
Могилевская рассказала, как похудела на 4 кг
Могилевская рассказала, как похудела на 4 кг

Исполнительница 45-летняя Наталья Могилевская рассказала поклонникам, как справилась с похудением на 4 кг.

Недавно она заключила пари, суть которого заключалась в том, что артистка должна похудеть, с фитнес-тренером Анитой Луценко. Если бы певица потерпела неудачу, то ей пришлось бы избавиться от волос.

Этим поделилась в Instagram.

"300 граммов, из-за которых я чуть не облысела. В реальности я верила, что 4 килограмма - это не так уж и много. И вы писали, что это мелочи, и я легко их скину. Это и действительно так, если у тебя нормированный график. Когда твои день и ночь перевернуты с ног на голову, когда летишь на отдых, чтобы через несколько дней сесть в самолет и вернуться - все складывается иначе. Друзья, это действительно трудно", - рассказала Могилевская.

По ее мнению, нагрузка на организм во время перелета чуть не стала причиной неудачи.

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"Диетолог говорит, что виновата свёкла, которую я не должна была есть вечером раньше. Я уверена, что виноват перелет. И все получалось хорошо, но утром к анонсу своего веса я встала на весы и увидела лишние 300 граммов, которые всплыли ниоткуда. Но я была бы не я, если бы не относилась к подобным вызовам на полном серьезе. Я в последние дни сделала все: и сгоняла вес в сауне, эндосферой, и принимала волшебную таблетку. И к вечеру 26 июня у меня наконец получились мои 72, 6 килограмма. Я рада, что мои волосы со мной", - добавила певица.

Артистка Наталья Могилевская объявила, что у нее лишних 10 кг. Она решила рассказать об этом публично для мотивации, чтобы быстрее похудеть. Певица пообещала, что будет работать над собой в формате марафона вместе с тренером и диетологом. А деталями похудения будет делиться с поклонниками.

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29
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