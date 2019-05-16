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четверг, 16 мая 2019 15:12

"Чудеса фотошопу" - Регина Тодоренко после беременности выставила фото в купальнике
5

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Регина ТОдоренко в рекламной кампании бренда Calzedonia
Фото: @reginatodorenko
Регина ТОдоренко в рекламной кампании бренда Calzedonia
Регина ТОдоренко в рекламной кампании бренда Calzedonia
Регина ТОдоренко в рекламной кампании бренда Calzedonia
Регина ТОдоренко в рекламной кампании бренда Calzedonia

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, снялась в откровенной рекламе купальников бренда Calzedonia.

Фотографии идеального тела звезда разместила в сети.

Тодоренко позировала на фоне моря в бикини разных фасонов и цветов.

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Подписчики знаменитости заподозрили большое количество фотошопа на снимках, ведь Регина только полгода назад родила сына. Фанаты считают, что невозможно вернуться в форму за такой короткий строк.

"Будьте более тактичными. Я доказала, что потерять 20 кг за полгода вполне возможно. Если вы плохо разбираетесь в маркетинге, то я вам объясню: ни одна реклама не обходиться без ретуши и фотошопа. Но на моих фото обработки по минимуму", - прокомментировала обвинения Тодоренко.

Комментарии пользователей были негативные и очень резкие:

"Фотошоп творит чудеса", "с фотошопом все мы красивые", "вообще не ваша фигура, хорошо фотку обработали", "это не ваше тело, просто голову прифотошопили".

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Певица Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым стали родителями. Недавно звёздная пара впервые показала лицо первенца.

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