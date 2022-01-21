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пятница, 21 января 2022 15:18

"Чтобы не переставал целовать мои локоны" - жена Федорова нежно поздравила его с 31-летием
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Жена министра цифровой цифровой трансформации Михаила Федорова Анастасия нежно поздравила любимого с днем рождения
Фото: instagram.com/fedorova.an
21 января Федоров отметил 31-летие
Федоров вместе с супругой воспитывают дочь Марию
Пара вместе в браке более 7 лет
Пара вместе в браке более 7 лет

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 21 января отмечает 31-й день рождения. Жена политика Анастасия Федорова решила поздравить его в сети.

Кроме трогательного поста, она показала и совместные фото в Instagram. Поделилась чувственными кадрами с недавнего фотосета, на котором супруги позировали в стильных нарядах. Федоров предстал в черном смокинге, а его любимая - в длинном платье с разрезом на спине.

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"Любимый мужчина, друг, партнер, отец, сильный визионер и гордость страны. Мощный и честный. Прямой и надежный. Категоричный в ценностях. С идеально неидеальной придурью в чувстве юмора, которое понимают лишь несколько человек во Вселенной, со мной включительно. С объятиями силы медведя и нежностью первых лучей рассвета. С днем ​​рождения. Люблю по-федоровски, ведь только мы так умеем", - написала Федорова.

"И чтобы никогда не переставал целовать мои локоны", - шутливо добавила жена политика.

Федоров с женой и дочкой гуляли в Сан-Франциско в Калифорнии. Анастасия Федорова опубликовала, как играли с ребенком на пляже. Еще в сентябре политик с семьей отправился в США.

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