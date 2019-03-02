Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка

Автор: Aaron Spelling Prod Впервые популярный молодежный сериал «Беверли-Хиллз, 90210» вышел в 1990-м

Впервые популярный молодежный сериал "Беверли-Хиллз, 90210" вышел в 1990-м. Десять лет фанаты по всему миру наблюдали за бурным развитием жизни американских подростков.

В основе телесериала - история двойняшек из семейства Уолш, оказавшихся в мире золотой молодежи в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Некоторым актерам сериала уже за 50.

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Как изменились кумиры с "Беверли-Хиллз, 90210" можно посмотреть в фотоподборке:

Фото: Aaron Spelling Prod

Недавно актер Люк Перри, который сыграл Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), был госпитализирован с инсультом в одну из больниц Лос-Анджелеса, США. Сейчас актер находится в коме.