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суббота, 02 марта 2019 22:46

Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
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Автор: Aaron Spelling Prod
  Впервые популярный молодежный сериал «Беверли-Хиллз, 90210» вышел в 1990-м
Впервые популярный молодежный сериал «Беверли-Хиллз, 90210» вышел в 1990-м

Впервые популярный молодежный сериал "Беверли-Хиллз, 90210" вышел в 1990-м. Десять лет фанаты по всему миру наблюдали за бурным развитием жизни американских подростков.

В основе телесериала - история двойняшек из семейства Уолш, оказавшихся в мире золотой молодежи в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Некоторым актерам сериала уже за 50.

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Как изменились кумиры с "Беверли-Хиллз, 90210" можно посмотреть в фотоподборке:

Дженни Гарт в роли Келли Тейлор
Фото: Aaron Spelling Prod
Брайан Остин Грин в роли Дэвида Сильвера
Аян Зиринг в роли Стива Сандерса
Габриель Картерис в роли Андреа Цукерман
Люк Перри в роли Дилана Маккея

Недавно актер Люк Перри, который сыграл Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), был госпитализирован с инсультом в одну из больниц Лос-Анджелеса, США. Сейчас актер находится в коме.

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