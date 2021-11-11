"Что она сделала для украинской культуры?" – Бобул захейтил солистку GO_A

Певец 68-летний Иво Бобул подверг критике солистку группы GO_A Екатерину Павленко и заявил, что она как певица "никто и зовут ее никак".

Автор: facebook.com/ivo.bobul Певец Иво Бобул раскритиковал солистку группы GO_A Екатерину Павленко

Народный артист Украины также отметил, что уважает артистку Ани Лорак, ведущую концертную деятельность в России. Этим поделился в интервью программе "ЖВЛ".

"Что она (Павленко. - Gazeta.ua) сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", - сказал он.

Еще Бобул поделился, что полностью понимает, почему Лорак выступает в России.

"Я уважаю ее все же, несмотря на то, что она поехала туда, скажем. Хорошо, а что здесь у нас? Есть работа? Да нет работы", - добавил мужчина.

Автор: instagram.com/monokatee Фронтвумен группы Екатерина Павленко делилась, что за кулисами одного из шоу Бобул "напал" на нее

Ранее Павленко рассказывала о конфликте с певцом в интервью программе "Слава+". Она сказала, что тот "напал" на нее за кулисами шоу "Поют все". Бобулу не понравились слова фронтвумен группы о том, что молодой публике уже не интересны "стразы и то, что было 10 лет тому назад".

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"Он сказал, что я вообще принцесса, и что я оскорбила всех артистов. У меня звездная болезнь, и мне нужно спуститься на землю. Его почему-то это очень задело лично", - делилась Павленко.

В 2016 году Бобул назвал Евровидение кухонным песенным конкурсом, а песню Джамалы "1944" – не хитом. В 2018 году певца возмутила популярность Бориса Апреля. В одном из комментариев Бобул признавался, что он "40 лет проработал на сцене", но о нем "не пишут".