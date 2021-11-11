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четверг, 11 ноября 2021 13:32

"Что она сделала для украинской культуры?" – Бобул захейтил солистку GO_A

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Певец 68-летний Иво Бобул подверг критике солистку группы GO_A Екатерину Павленко и заявил, что она как певица "никто и зовут ее никак".

Автор: facebook.com/ivo.bobul
  Певец Иво Бобул раскритиковал солистку группы GO_A Екатерину Павленко
Певец Иво Бобул раскритиковал солистку группы GO_A Екатерину Павленко

Народный артист Украины также отметил, что уважает артистку Ани Лорак, ведущую концертную деятельность в России. Этим поделился в интервью программе "ЖВЛ".

"Что она (Павленко. - Gazeta.ua) сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", - сказал он.

Еще Бобул поделился, что полностью понимает, почему Лорак выступает в России.

"Я уважаю ее все же, несмотря на то, что она поехала туда, скажем. Хорошо, а что здесь у нас? Есть работа? Да нет работы", - добавил мужчина.

Автор: instagram.com/monokatee
  Фронтвумен группы Екатерина Павленко делилась, что за кулисами одного из шоу Бобул "напал" на нее
Фронтвумен группы Екатерина Павленко делилась, что за кулисами одного из шоу Бобул "напал" на нее

Ранее Павленко рассказывала о конфликте с певцом в интервью программе "Слава+". Она сказала, что тот "напал" на нее за кулисами шоу "Поют все". Бобулу не понравились слова фронтвумен группы о том, что молодой публике уже не интересны "стразы и то, что было 10 лет тому назад".

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"Он сказал, что я вообще принцесса, и что я оскорбила всех артистов. У меня звездная болезнь, и мне нужно спуститься на землю. Его почему-то это очень задело лично", - делилась Павленко.

В 2016 году Бобул назвал Евровидение кухонным песенным конкурсом, а песню Джамалы "1944" – не хитом. В 2018 году певца возмутила популярность Бориса Апреля. В одном из комментариев Бобул признавался, что он "40 лет проработал на сцене", но о нем "не пишут".

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