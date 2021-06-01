Бывший "ангел" Victoria's Secret захватила соблазнительными формами в бикини

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская супермодель 40-летняя Алессандра Амбросио поделилась с поклонниками горячим контентом. Снимки опубликовала в Instagram.

Бывший "ангел" Victoria's Secret позировала на мексиканском курорте Лос-Кабос в крошечном оранжевом бикини, демонстрируя стройную фигуру. Пляжный образ дополнила солнцезащитными очками, украшением на шее и массивными серьгами.

На других фотографиях звезда предстала в сплошном купальнике, играя на пляже в волейбол.

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио отметила 40-летие. По случаю праздника бывший "ангел" Victoria's Secret позировала в красном бикини и золотыми надувными цифрами 40.