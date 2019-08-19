Бывшая партнерша Зеленского позировала перед камерой в платье на голое тело

Фото: @alena_shoptenko

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая была партнершей по танцам Владимира Зеленского, снялась в сексуальной фотосессии.

Серию снимков для рекламной кампании ювелирных изделий танцовщица опубликовала в Instagram.

Шоптенко позировала в элегантном нюдовом платье, которое надела на голое тело.

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"Сбылась мечта - сняться в рекламе ювелирных изделий", - подписала снимки хореограф.

Поклонники засыпали танцовщицу комплиментами.

"Какая вы красивая", "невероятная", "нереально красивые фото".

Недавно Алена Шоптенко поделилась с фанатами серией пляжных фотографий на море.