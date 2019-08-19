Бывшая партнерша Зеленского позировала перед камерой в платье на голое тело

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая была партнершей по танцам Владимира Зеленского, снялась в сексуальной фотосессии.
Серию снимков для рекламной кампании ювелирных изделий танцовщица опубликовала в Instagram.
Шоптенко позировала в элегантном нюдовом платье, которое надела на голое тело.
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"Сбылась мечта - сняться в рекламе ювелирных изделий", - подписала снимки хореограф.
Поклонники засыпали танцовщицу комплиментами.
"Какая вы красивая", "невероятная", "нереально красивые фото".
Недавно Алена Шоптенко поделилась с фанатами серией пляжных фотографий на море.
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