Бывшая Джонни Деппа впервые показала видео с дочерью

Экс-жена актера Джонни Деппа, актриса Эмбер Герд впервые стала мамой.
На своей странице в Instagram молодая мама поделилась с подписчиками первым совместным видео с трехмесячной дочерью Уной Пейдж Герд.
В коротком ролике звезда сидит за столом с младенцем на руках и лакомится смузи зеленого цвета.
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Девочку родила суррогатная мать. Ранее Герд сообщила друзьям, что не сможет выносить ребенка самостоятельно.
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Джонни Депп и Эмбер Герд поженились 2015 года. Брак длился 15 месяцев, инициатором развода стала Герд. Подробностями личной жизни поделилась с британским таблоидом The Sun. Деппа назвали "человеком, который бил жену". Актер подал в суд за клевету, но проиграл.
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