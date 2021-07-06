Бывшая Джонни Деппа впервые показала видео с дочерью

Эмбер Герд стала мамой впервые. Фото: instagram.com/amberheard

Экс-жена актера Джонни Деппа, актриса Эмбер Герд впервые стала мамой.

На своей странице в Instagram молодая мама поделилась с подписчиками первым совместным видео с трехмесячной дочерью Уной Пейдж Герд.

В коротком ролике звезда сидит за столом с младенцем на руках и лакомится смузи зеленого цвета.

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Девочку родила суррогатная мать. Ранее Герд сообщила друзьям, что не сможет выносить ребенка самостоятельно.

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Джонни Депп и Эмбер Герд поженились 2015 года. Брак длился 15 месяцев, инициатором развода стала Герд. Подробностями личной жизни поделилась с британским таблоидом The Sun. Деппа назвали "человеком, который бил жену". Актер подал в суд за клевету, но проиграл.