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понедельник, 19 апреля 2021 23:46

Бывшая ассистентка Кардашьян поразила откровенными фото
5

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Стефани Шепард поражает откровенными фото
Фото: instagram.com/steph_shep
Стефани Шепард поражает откровенными фото
Стефани Шепард поражает откровенными фото
Стефани Шепард поражает откровенными фото
Стефани Шепард поражает откровенными фото

Бывшая ассистентка звезды реалити Ким Кардашьян Стефани Шепард также успешно строит модельную карьеру. Девушка уже имеет почти два миллиона подписчиков в Instagram, которых часто радует откровенными фото.

Стефани была ассистенткой Кардашьян с 2013 года. За годы сотрудничества женщины стали близкими подругами, но 2017 года Ким ее уволила. Однако отношения оставались испорченными недолго. Сейчас Стефани также часто можно увидеть с сестрами Кардашьян на звездных вечеринках. Но Стефани развивает собственную карьеру модели, волнуя поклонников стройной фигурой.

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Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер поражает поклонников откровенными фотографиями. Недавно звезда реалити продемонстрировала пышные формы в плетеном купальнике. На снимке в Instagram она эротично позирует, щеголяя золотой цепочкой на талии.

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