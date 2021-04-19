Бывшая ассистентка Кардашьян поразила откровенными фото

Фото: instagram.com/steph_shep

Бывшая ассистентка звезды реалити Ким Кардашьян Стефани Шепард также успешно строит модельную карьеру. Девушка уже имеет почти два миллиона подписчиков в Instagram, которых часто радует откровенными фото.

Стефани была ассистенткой Кардашьян с 2013 года. За годы сотрудничества женщины стали близкими подругами, но 2017 года Ким ее уволила. Однако отношения оставались испорченными недолго. Сейчас Стефани также часто можно увидеть с сестрами Кардашьян на звездных вечеринках. Но Стефани развивает собственную карьеру модели, волнуя поклонников стройной фигурой.

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Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер поражает поклонников откровенными фотографиями. Недавно звезда реалити продемонстрировала пышные формы в плетеном купальнике. На снимке в Instagram она эротично позирует, щеголяя золотой цепочкой на талии.