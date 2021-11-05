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пятница, 05 ноября 2021 10:50

"Было много долгов и кредитов" - Амадор Лопес боролся с безденежьем на карантине
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Хореограф 38-летний Амадор Лопес признался, что во время локдауна продал машину, чтобы справиться с безденежьем.

Исполнитель живет с матерью Марией, которую два года тому назад перевез из Венесуэлы, и котом. Рассказал, как справился с финансовыми сложностями, в интервью программе "Зірковий шлях".

"Во время пандемии даже не было возможности купить продукты, которые я раньше покупал. Я очень много продавал, чтобы выжить. Свою машину продал. Мало кто знает об этом. Едва дом не отобрали, ведь у меня много долгов было, много кредитов. Я не смог заплатить первый месяц за кредит, второй, третий. И много проблем было. Я полгода без машины в метро ездил, собирал деньги по копейке, чтобы кормить себя и мать", - признался Лопес.

Амадор Лопес боролся с безденежьем во время карантина
Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos
Амадор Лопес боролся с безденежьем во время карантина
Амадор Лопес боролся с безденежьем во время карантина
Лопес живет с котом и матерью Марией, которую перевез два года назад из Венесуэлы

Артист также поделился, что кредиторы приходили к нему домой. Но продажа авто разрешила ситуацию.

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"И после этого я начал работать. Давал уроки онлайн, начал придумывать всевозможные марафоны, снова вернулся в танцы. Все изменилось совсем. Я просыпался - у меня с утра до ночи были онлайн танцы, мои соседи были в шоке. Потому что первый урок у меня был в 8:30 и заканчивался последний в 9 часов вечера", - рассказал танцор.

Артист Амадор Лопес вспомнил, какие казусы случались на сцене. Он отметил, что во время выступления часто приходится импровизировать.

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05
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