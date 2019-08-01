"Будет огонь" - MARUV примет участие в популярном телешоу

Фанаты предсказывают MARUV победу в "Танцах со звездами". Фото: KP.UA

MARUV станет участницей нового сезона популярного телешоу "Танцы со звездами-2019".

Об этом рассказывается сама певица на видео в Instagram, чем вызвала шквал комментариев и восторженных отзывов поклонников.

"Принимаю участие в "Танцы со звездами". Это значит, что до нового года я стану большой бальницой, подкачает попу, накачаем пресс и сяду на поперечный шпагат", - поделилась планами знаменитость.

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В комментариях фаны уже в предвкушении нового сезона с MARUV: "О, Боже! Придется смотреть", "Вау, точно буду смотреть", "А! Будет огонь тогда этот сезон!", "Это будет секси-бомба! У меня есть главный фаворит", "Кажется, я знаю кто победит в этом сезоне", "Ну, держись Екатерина Кухар Марув идет!". Посмотрю на ее реакцию, будет весело".

Организаторы танцевального шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" объявили первых участников проекта. В Instagram начался #танціззіркамиchallange. По правилам челленджа, участников выбирает дискобол, который является символом нового сезона. К нему уже присоединились украинский телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк.