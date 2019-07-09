"Бросила Потапа?" - Настя Каменских поделилась фото с "горячим" колумбийцем

Настя Каменских выступила на разогреве у Maluma. Фото: @kamenskux

Колумбийский певец Maluma вчера, 8 июля, впервые выступил в Киеве. Перед его выходом публику разогревала украинская певица Настя Каменских (NK).

Совместное фото с исполнителем, на котором они обнимаются, девушка опубликовала в Instagram.

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Певец был одет в оранжевый комбинезон и очки с отливом. Каменских позировала в полупрозрачном сценическом костюме, который подчеркивал фигуру.

"Малума, рада приветствовать тебя в Киеве. Ты - непревзойденный артист, ты подарил Украинской невероятное шоу, наполненное зажигательной энергетикой, горячими танцами и крутой музыкой.

Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление. Ты зажег этот вечер", - подписала совместное фото с исполнителем Каменских.

Пользователи сети засыпали звезду комментариями.

"Тебе бы такого мужчину", "Он тебе пара, а не лысый дед", "Бросила Потапа?", "Подходите друг другу", "Невероятно талантливые", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 8 Июл 2019 в 9:44 PDT

Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическим псевдонимом Maluma - колумбийский певец и композитор. 25-летний парень стал известным благодаря песням El Perdedor, Felices los 4, Sin Contrato, Cuatro Babys и Borro Cassette" Песня El Perdedor имеет более 1 млрд просмотров на YouTube.