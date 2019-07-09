"Бросила Потапа?" - Настя Каменских поделилась фото с "горячим" колумбийцем

Колумбийский певец Maluma вчера, 8 июля, впервые выступил в Киеве. Перед его выходом публику разогревала украинская певица Настя Каменских (NK).
Совместное фото с исполнителем, на котором они обнимаются, девушка опубликовала в Instagram.
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Певец был одет в оранжевый комбинезон и очки с отливом. Каменских позировала в полупрозрачном сценическом костюме, который подчеркивал фигуру.
"Малума, рада приветствовать тебя в Киеве. Ты - непревзойденный артист, ты подарил Украинской невероятное шоу, наполненное зажигательной энергетикой, горячими танцами и крутой музыкой.
Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление. Ты зажег этот вечер", - подписала совместное фото с исполнителем Каменских.
Пользователи сети засыпали звезду комментариями.
"Тебе бы такого мужчину", "Он тебе пара, а не лысый дед", "Бросила Потапа?", "Подходите друг другу", "Невероятно талантливые", - пишут они.
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Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическим псевдонимом Maluma - колумбийский певец и композитор. 25-летний парень стал известным благодаря песням El Perdedor, Felices los 4, Sin Contrato, Cuatro Babys и Borro Cassette" Песня El Perdedor имеет более 1 млрд просмотров на YouTube.
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