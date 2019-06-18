Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом

Бритни Спирс показала, как она пытается похудеть. Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс засветила грудь в коротком топе и показала, какие упражнения делает для похудения.

Видео своей тренировки знаменитость опубликовала в Instagram.

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Занятия Спирс провела на свежем воздухе. Звезда говорит, что похудение дается ей нелегко, но она не опускает руки.

Для тренировки Бритни выбрала крохотный топ, который едва прикрывает грудь и короткие шорты.

"Я действительно тяжело работаю над тем, чтобы сбросить вес. Знаю, что выгляжу не идеально, но я иду к своей цели", - подписала публикацию Бритни.

Подписчики поддержали певицу и похвалили ее достижения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 17 Июн 2019 в 3:10 PDT

Недавно Бритни Спирс поделилась снимками в бикини, чтобы доказать свою стройность после шквала негатива в сторону ее фигуры.