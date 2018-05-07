Бритни Спирс удивила "вредным" завтраком

Американская певица 36-летняя Бритни Спирс удивила поклонников фотографией своего завтрака. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем видно, что звезда начала день с жареной картошки, бекона, яиц и колбасы.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 5 Тра 2018 р. о 9:57 PDT

"Идеальное начало выходного", - написала Бритни под фото. Пользователи отметили, что это слишком калорийная пища для нее. Певица же часто выкладывает видео и фото из спортзала, а на сцене демонстрирует подтянутую фигуру.

Однако сытный и не слишком здоровый завтрак показал, что Спирс время от времени позволяет себе расслабиться и не следовать жесткой диете.

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Недавно Бритни поделилась видео, на котором тренируется вместе с любимым Сэмом Асгари.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 3 Тра 2018 р. о 1:24 PDT

В апреле в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения наград GLAAD Media Awards, лауреатами которой традиционно становятся знаменитости, внесшие вклад в борьбу за равенство прав сексуальных меньшинств. Бритни Спирс запомнилась своим нарядом на красной дорожке, которое выглядело на ней маловатым.