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пятница, 01 октября 2021 23:46

Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
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Американская поп-звезда 39-летняя Бритни Спирс поразила сеть эротическими фото. После того, как певица получила важную победу в суде и освободилась от опеки отца, она показала снимки в стиле ню.

На фото Спирс предстала полностью обнаженной, а интимные места прикрыла смайлами в виде цветка. Ошеломила фанатов серией фотографий в Instagram.

Бритни Спирс показалась обнаженной с разных сторон
Фото: instagram.com/britneyspears
Звезда опубликовала эротические фото после того, как освободилась от опеки отца
Звезда опубликовала эротические фото после того, как освободилась от опеки отца
Также Спирс позировала топлесс
Также Спирс позировала топлесс

"Игра в Тихом океане никому не повредит", - подписала она фото.

Большинство подписчиков начало приветствовать исполнительницу.

"Окончательно свободная Бритни", "Бритни использовала свой первый день без опеки Джейми, чтобы публиковать обнаженные фото, и я в восторге", "О, освобожденная Бритни".

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Некоторые же пользователи сети обвинили Спирс в том, что она отредактировала снимки. Они заметили кривые стенки в ванной. Исполнительница ответила, что не фотошопила себя.

29 сентября суд в Лос-Анджелесе принял решение освободить от опекунства отца популярной американской певицы Бритни Спирс.

Джейми Спирс больше также не будет распоряжаться деньгами своей дочери. Его место займет человек, которого выбрала Бритни и ее адвокат. Бухгалтер Джон Забела был назначен временным хранителем ее состояния.

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