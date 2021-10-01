Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца

Американская поп-звезда 39-летняя Бритни Спирс поразила сеть эротическими фото. После того, как певица получила важную победу в суде и освободилась от опеки отца, она показала снимки в стиле ню.

На фото Спирс предстала полностью обнаженной, а интимные места прикрыла смайлами в виде цветка. Ошеломила фанатов серией фотографий в Instagram.

Фото: instagram.com/britneyspears

"Игра в Тихом океане никому не повредит", - подписала она фото.

Большинство подписчиков начало приветствовать исполнительницу.

"Окончательно свободная Бритни", "Бритни использовала свой первый день без опеки Джейми, чтобы публиковать обнаженные фото, и я в восторге", "О, освобожденная Бритни".

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Некоторые же пользователи сети обвинили Спирс в том, что она отредактировала снимки. Они заметили кривые стенки в ванной. Исполнительница ответила, что не фотошопила себя.

29 сентября суд в Лос-Анджелесе принял решение освободить от опекунства отца популярной американской певицы Бритни Спирс. Джейми Спирс больше также не будет распоряжаться деньгами своей дочери. Его место займет человек, которого выбрала Бритни и ее адвокат. Бухгалтер Джон Забела был назначен временным хранителем ее состояния.