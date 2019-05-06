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понедельник, 06 мая 2019 13:24

Бритни Спирс показала, как выглядит её тело после психбольницы

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Бритни Спирс показала, как выглядит её тело после психбольницы
Бритни Спирс. Фото: newsone.ua

Американская певица Бритни Спирс, которая совсем недавно вышла с психиатрической больницы, удивила поклонников своей физической формой.

Звезда поделилась в Instagram видео, на котором занимается йогой и делает акробатические трюки.

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Бритни похвасталась растяжкой и гибкостью тела. Ролик знаменитость сняла на свежем воздухе в парке. Упражнения певица делала на коврике для йоги.

"Зелёная йога. Я правда это люблю", - подписала пост Бритни.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Недавно Бритни Спирс выложила видео в соцсеть, в котором успокаивала фанатов и утверждала, что она идёт на поправку.

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