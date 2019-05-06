Бритни Спирс показала, как выглядит её тело после психбольницы

Бритни Спирс. Фото: newsone.ua

Американская певица Бритни Спирс, которая совсем недавно вышла с психиатрической больницы, удивила поклонников своей физической формой.

Звезда поделилась в Instagram видео, на котором занимается йогой и делает акробатические трюки.

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Бритни похвасталась растяжкой и гибкостью тела. Ролик знаменитость сняла на свежем воздухе в парке. Упражнения певица делала на коврике для йоги.

"Зелёная йога. Я правда это люблю", - подписала пост Бритни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 4 Май 2019 в 10:09 PDT