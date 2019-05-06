Бритни Спирс показала, как выглядит её тело после психбольницы

Американская певица Бритни Спирс, которая совсем недавно вышла с психиатрической больницы, удивила поклонников своей физической формой.
Звезда поделилась в Instagram видео, на котором занимается йогой и делает акробатические трюки.
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Бритни похвасталась растяжкой и гибкостью тела. Ролик знаменитость сняла на свежем воздухе в парке. Упражнения певица делала на коврике для йоги.
"Зелёная йога. Я правда это люблю", - подписала пост Бритни.
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Недавно Бритни Спирс выложила видео в соцсеть, в котором успокаивала фанатов и утверждала, что она идёт на поправку.
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