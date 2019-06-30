Бритни Спирс поймали на фотошопе

Американская певица 37-летняя Бритни Спирс возмутила поклонников отредактированым фото. На странице в Instagram она поделилась фотографией с отфотошопленной фигурой.
На снимке Спирс позирует перед зеркалом в белой блузке и короткой юбке в черно-белую клетку. На уменьшенную талию указывают искажения шкафа, стоящего позади певицы.
"Когда тебе 40, а одеваешься на 18", "Эта юбка тебе не подходит", "Бритни, с тобой все хорошо?", - пишут пользователи в сети.
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Также знаменитость поделилась видео, на котором примеряет разные образы.
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"Боже, это действительно пугает меня", "Выбрось в корзину голубовато-розовый наряд", - пишут подписчики в комментариях.
Недавно американская звезда реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер порадовала своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.
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