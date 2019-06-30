Бритни Спирс поймали на фотошопе

Фото: Instagram

Американская певица 37-летняя Бритни Спирс возмутила поклонников отредактированым фото. На странице в Instagram она поделилась фотографией с отфотошопленной фигурой.

На снимке Спирс позирует перед зеркалом в белой блузке и короткой юбке в черно-белую клетку. На уменьшенную талию указывают искажения шкафа, стоящего позади певицы.

"Когда тебе 40, а одеваешься на 18", "Эта юбка тебе не подходит", "Бритни, с тобой все хорошо?", - пишут пользователи в сети.

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Также знаменитость поделилась видео, на котором примеряет разные образы.

Переглянути цей допис в Instagram Sometimes I have more than 1 #OOTD 😉 Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 29 Чер 2019 р. о 3:16 PDT

"Боже, это действительно пугает меня", "Выбрось в корзину голубовато-розовый наряд", - пишут подписчики в комментариях.

Недавно американская звезда реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер порадовала своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.