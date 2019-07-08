Бритни Спирс похвасталась шпагатом в воздухе

Бритни Спирс показала растяжку. Фото: teleprogramma.pro

Американская певица Бритни Спирс продемонстрировала поклонникам невероятную растяжку.

Впечатляющими снимками знаменитость поделилась в Instagram.

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На фото Спирс зависла над землей в шпагате. На Бритни одет топ и короткие шорты.

"Есть так много вещей за которые я благодарна. Прыгаю от радости", - подписала пост Спирс.

Поклонники были в восторге от физической подготовки певицы.

"Я в шоке", "какая же ты стройная", "это что-то очень прекрасное".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 5 Июл 2019 в 6:35 PDT

Певица Бритни Спирс похвасталась похудевшей фигурой в сети.