Бритни Спирс похвасталась шпагатом в воздухе

Американская певица Бритни Спирс продемонстрировала поклонникам невероятную растяжку.
Впечатляющими снимками знаменитость поделилась в Instagram.
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На фото Спирс зависла над землей в шпагате. На Бритни одет топ и короткие шорты.
"Есть так много вещей за которые я благодарна. Прыгаю от радости", - подписала пост Спирс.
Поклонники были в восторге от физической подготовки певицы.
"Я в шоке", "какая же ты стройная", "это что-то очень прекрасное".
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Певица Бритни Спирс похвасталась похудевшей фигурой в сети.
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