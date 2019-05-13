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понедельник, 13 мая 2019 12:28

Бритни Спирс подала в суд на отца

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Бритни Спирс подала в суд на отца
Бритни Спирс судится с отцом. Фото: 24tv.ua

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно лечилась от нервного срыва в психиатрической клинике, решила избавиться от опекунства отца и жить свободно.

10 мая, в пятницу, состоялось первое слушание по этому поводу в суде, сообщило издание TMZ.

Знаменитость утверждает, что её отец, Джейми Спирс, насильно отправил её в психиатрическую клинику и заставлял принимать наркотики. Её слова подтвердил адвокат.

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Спирс хотела получить больше свободы, но судья отверг её требования. Певица пытается избавиться от контроля уже около 11 лет.

Судья не принял никаких действий, но приказал оценить состояние здоровья Бритни. Он сообщил, что изменений в решении не будут. Это заседание суда привело к воинственным отношениям между Бритни и её семьей.

Недавно Бритни Спирс вышла с психбольницы. Это случилось незадолго до католической Пасхи.

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Дата
13
мая

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