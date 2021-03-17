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среда, 17 марта 2021 13:48

Британская певица покрутила бедрами в ультракоротких шортах
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Дуа Липа появилась в блестящем наряде
Фото: instagram.com/dualipa
Дуа Липа появилась в блестящем наряде
Дуа Липа появилась в блестящем наряде
Дуа Липа появилась в блестящем наряде
Дуа Липа появилась в блестящем наряде

Британская исполнительница 25-летняя Дуа Липа поразила фанатов пикантным образом, в котором она выступила на сцене во время награждения премией "Грэмми".

Соблазнительными снимками звезда поделилась в Instagram. Перед выходом на сцену она позировала в розовом блестящем наряде. Образ дополнила многочисленными кольцами и ярким макияжем.

Автором съемок стал фотограф Лорен Ликли. Также певица опубликовала ролик, в котором энергично выступает на сцене.

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Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Британская певица Дуа Липа захватила поклонников снимками в откровенном наряде. Знаменитость появилась в серебристом сетчатом бюстгальтере со стразами.

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