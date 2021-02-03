Брежневой - 39. Самые соблазнительные фото певицы

Сегодня певица Вера Брежнева отмечает 39-й день рождения. Актрису и экс-солистку группы "ВИА Гра" называют самой желанной женщиной мира и эталоном женственности.

Брежнева, настоящая фамилия которой Галушка, стала участницей "ВИА Гры" в начале 2003 года. Состав группы, в которую входили Анна Седокова, Надежда Грановская и сегодняшняя именинница, назвали "золотым".

В декабре 2007-го артистка сообщила о том, что покидает группу. Звезда решила развивать сольную карьеру. В 2008 году она выпустила песни "Я не играю" и "Нирвана", а также клипы к ним. Дебютный сольный альбом под названием "Любовь спасет мир" Брежнева презентовала в 2010-м.

Gazeta.ua собрала самые снимки певицы в честь ее 39-летия.

Фото: instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева порадовала поклонников соблазнительным видеоклипом на песню Sestra. Клип выложили на официальном YouTube-канале лейбла продюсера Константина Меладзе.