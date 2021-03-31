Брежнева в бикини сверкнула сочной фигурой на каникулах

Фото: instagram.com/ververa

Артистка 39-летняя Вера Брежнева поделилась солнечными снимками с отдыха.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, звезда позировала в черном бикини. Пляжный образ дополнила черной панамой, солнцезащитными очками и черно-белым парео.

В посте под фото певица поблагодарила за поздравления. 30 марта ее дочь Соня Киперман отпраздновала 20-летие.

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"Самое большое мое счастье, что я наконец-то с дочками. Еще и на каникулах", - добавила Брежнева.

Певица Вера Брежнева презентовала видеоработу на песню "Ты не один". Опубликовали на официальном YouTube-канале лейбла продюсера Константина Меладзе.