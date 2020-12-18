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пятница, 18 декабря 2020 12:15

Брэду Питту 57. Самые яркие перевоплощения актера в фильмах

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Брэду Питту 57. Самые яркие перевоплощения актера в фильмах
До получения "Оскара" 5 раз номинировался на премию. Фото: instagram.com/bradpittofflcial

18 декабря американский актер и кинопродюсер Брэд Питт отмечает 57-летие.

Уильям Брэдли Питт - лауреат 2 премий "Золотой глобус", обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" и за лучшую мужскую роль 2-го плана в картине "Однажды в Голливуде" 2020-го. До получения "Оскара" 5 раз номинировался на премию: трижды - как актер и дважды - как продюсер, как пишет Ukrrain.

Предлагаем вспомнить самые яркие фильмы, в которых сыграл Питт.

"Легенды осени", 1994 год

Экранизация одноименного романа Джима Гаррисона, которая характерна американским стилем и эмоциональным напором. Сюжет фильма рассказывает историю о тяжелой судьбе 3 братьев.

"Знакомьтесь, Джо Блэк", 1998 год

Мистическая драма режиссера Мартина Бреста с гармоничным дуэтом Брэда Питта и Энтони Хопкинса погружает в историю с первых минут картины. Сюжет: Смерть заключает определенный контракт с влиятельным магнатом Уильямом Пэрриш и дает ему некоторое время жизни в обмен на экскурсию в реальном мире.

"Бойцовский клуб", 1999 год

В 1996 году опубликовали книгу малоизвестного писателя Чака Паланика, которая стала популярной после премьеры одноименной экранизации Дэвида Финчера.

"Вавилон", 2006 год

Режиссер Алехандро Иньярриту в названии фильма делает определенное отсылки к библейской легенды о Вавилонской башне. Брэд Питт сыграл в кинокартине одну из своих самых ярких и сильных ролей.

"Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008 год

Это история о человеке, который жил наоборот: главный герой, которого сыграл Питт, родился и выглядел 80-летним стариком. Мать не пережила сложных родов, а отец, увидев сына, испугался и отнес его в дом престарелых, где Бенджамин и вырос. Со временем Бенджамин стал молодеть.

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11 ноября голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо исполнилось 46 лет. Большинство помнит Ди Каприо благодаря роли Джека Доусона в фильме "Титаник". Но его фильмография намного больше, чем может подумать зритель.

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