Брэда Питта поймали с симпатичной блондинкой

Актер Брэд Питт был замечен в ресторане с блондинкой. Как выяснили журналисты, она духовный врач и друг басиста Red Hot Chili Peppers, Flea.

Женщина по имени Сат Хари Халса и актер приятно общались во время благотворительного ужина Silverlake Conservatory of Music, что и организовал Flea.

Блондинка является дизайнером украшений и сопровождала во время гастролей Red Hot Chili Peppers. Кстати, она была дизайнером колец и сережек Дженнифер Энистон.

Сейчас Брэд Питт согласовывает вопрос о разводе с Анджелиной Джоли, пара не может прийти к согласию относительно своих детей. Бреду приписывали романы с профессором и актрисой.

Анджелина сейчас работает в новом фильме с Леонардо ДиКаприо, картина, которую снимает Квентин Тарантино называется Once Upon A Time In Hollywood.