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среда, 11 декабря 2019 10:52

Брэд Питт впервые после развода рассказал о личной жизни

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  Актер Брэд Питт признается, что время от времени влюбляется.
Актер Брэд Питт признается, что время от времени влюбляется.

Голливудский актер Брэд Питт, которому постоянно приписывают новые отношения после развода с Джоли, откровенно рассказал о своем настоящем личную жизнь.

55-летний актер признался, что влюбляется "время от времени", однако пока его сердце свободно.

"Не знаю, сколько женщин мне приписывали в пару за последние два-три года, но все эти слухи не соответствуют действительности. Я не избегаю романов, но и не ищу их специально. Время от времени какая-то искра вспыхивает, я чувствую влюбленность, но не уверен, что это имеет большое значение ", - сказал Питт в нтервью изданию The New York Times.

Актер также признался, что намеренно уже более 15 лет не читает журналы, опасаясь найти в них новости о себе.

"С 2004 года я вообще перестал листать прессу, любую. Даже если я сижу в очереди к стоматологу и на столике лежит журнал, который можно полистать, чтобы скоротать время, я не стану этого делать. Какие-то написанные вещи еще долго не выходят у тебя из головы и отнимают лишнюю энергию. Не вижу в этом смысла ", - отметил Брэд.

По словам Питта, за последние годы он переосмыслил свою жизнь, поменял свое отношение к сплетням и подобного рода информации. А также признался в употреблении запрещенных веществ в самом начале своей карьеры.

"Большую часть времени в 90-х я прятался и курил косяк. Мне было очень некомфортно от всего этого внимания со стороны. Позже понял, что загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто живу. А люди вообще очень крутые", - добавил актер.

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Брэд Питт встречается с 50-летней целительницей и дизайнером украшений Сат Хари Халсой. Слухи об их романе ходили давно, но недавно пару застукали вместе на свидании. Пару заметили во время совместного посещения консерватории в городе Силвер-Лейк (Миннесота). Пара наслаждались обществом друг друга и много смеялась. По словам близкого окружения актера, Питт считает Сат очень приземленной женщиной с хорошим чувством юмора и легким отношением к жизни.

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11
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