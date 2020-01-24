Брэд Питт рассказал о воссоединении с бывшей женой

Энистон и Питт. Фото: Elle.ua

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова в хороших отношениях друг с другом. Актер был на дне рождения у экс-жены, а потом они вместе встречали Рождество.

На днях на церемонии SAG Awards 2020 года, где они оба получили награды, звезды не сдержали эмоций. Это подогрело слухи о воссоединении, написали в elle.ua.

После церемонии журналист издания Entertainment Tonight спросил Питта, что он думает о реакции интернета на их фото с Энистон.

"Я ничего не знаю. Я блаженно наивный и останусь таким", - сказал актер. Также он добавил, что не читает заголовков.

Инсайдер Entertainment Tonight заверил, что Энистон и Питт знают обо всех слухах, и те их очень веселят.

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Дженнифер Энистон. 50-летняя знаменитость - сторонница регулярных процедур мезотерапии. Об этом говорит ее увлажненная и ухоженная кожа. И они ей просто необходимы при ее профессии и явно выраженных мимических морщинах