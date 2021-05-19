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среда, 19 мая 2021 23:46

Бразильская модель предстала в роскошном образе
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Бразильская модель Луана Сандиен поражает поклонников горячими кадрами
Фото: instagram.com/luanasandien
Бразильская модель Луана Сандиен поражает поклонников горячими кадрами
Бразильская модель Луана Сандиен поражает поклонников горячими кадрами
Бразильская модель Луана Сандиен поражает поклонников горячими кадрами

Бразильская модель 27-летняя Луана Сандиен захватила поклонников смелыми фото. Снимки опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда позировала в черном полупрозрачном топе и кружевных трусиках, демонстрируя идеальные формы. Роскошный образ дополнила совершенной прической и макияжем.

"Полюби меня в тот день, когда я, а не такой, какой ты хочешь, чтобы я была", - подписала снимки модель.

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Модель Луана Сандиен является экс-супругой одного из лучших польских баскетболистов Мацея Лампе, который на пике своей карьеры играл в НБА за "Финикс Санс", "Нью-Орлеан Хорнетс" и "Хьюстон Рокетс". У пары есть сын Адам. После развода они судятся за опеку над ребенком.

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