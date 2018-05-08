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вторник, 08 мая 2018 09:52

Божественные тела и декольте до пупка: артисты ослепили гламуром на Met Gala 2018
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Фото: Reuters

На ковровой дорожке Met Gala 2018 перед Метрополитен-музеем в Нью-Йорке сияли голливудские звезды.

Многие из селебрити традиционно пришли на бал Института костюма в компании дизайнеров, создавших для них наряды для этого гала-вечера. Лана Дель Рей и Джаред Лето образовали трио с Алессандро Микеле, Николя Гескьер сопровождал Эмму Стоун, Селена Гомес улыбалась рядом со Стюартом Виверсом. Амаль и Джордж Клуни, Донателла Версаче, Белла Хадид, Ума Турман, Рита Ора, Кейт Мосс и многие другие не пропустили юбилейный бал Института костюма, который проходит в 70-й раз.

Тема Met Gala 2018 — "Божественные тела: мода и католическое воображение" (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination).

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Ходят слухи, что Винтур готовится покинуть пост главного редактора американского Vogue, а вслед за ними слышны разговоры о том, что этот год станет для нее последним и в роли главнокомандующего Met Gala.

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