Борщ и хачапури: Дмитрий Коляденко из-за карантина хотел сменить профессию

Во время первого локдауна шоумен и певец 49-летний Дмитрий Коляденко думал о смене профессии. Работы не было, поэтому он 100 дней вынужден был сидеть дома.

О том, чем занимался на карантине, Дмитрий Коляденко рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"100 дней сидел дома. Работы не было. Думал: "Дима, так нужно что-то делать". Но что я умею? Петь, танцевать, вести программы, выступать, радовать людей. Еще умею управлять автомобилем. Но меня не возьмут таксовать: пассажиры падали бы от счастья. И я обожаю свою работу и менять не собираюсь. Поэтому, 100 дней готовил и убирал. У меня дома стерильно, как в хирургии. Научился готовить вкусный борщ, пирожки, хачапури", - поделился шоумен.

Автор: предоставлено Дмитрием Коляденко Дмитрий Коляденко 100 дней готовил и убирал

Артист ведет программу "Зіркоманія" на телевидении. Недавно принял участие в съемках сериала.

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"Снялся в одной из серий романтического и комедийного сериала "Рідня". А если говорить о главной роли, то хотел бы сыграть в комедии, триллере или молодежном сериале. Когда-то поступал в вуз на кинематографию. Хотел пойти на 2-й курс, но в армию забрали", - сказал ведущий.

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцор, певец и телеведущий. Окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж. После армии работал в Сумском драматическом театре. Когда переехал в столицу, создал балет "Арт-классик", на который обратил внимание продюсер Евгений Рыбчинский. Коляденко ставил танцевальные спектакли таким исполнителям, как Ирина Билык, Александр Пономарев, EL Кравчук. В 2002 году работал над мюзиклами "Золушка", "Фигаро", "Снежная королева". Ставил танцевальные номера участников телепроекта "Шанс". Впоследствии выступил как участник проекту: с этого и началась его музыкальная карьера.