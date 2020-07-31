"Бомба-ракета": Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит

Звезда утверждает, что дату выхода песни "Бомба-ракета" выбрали не случайно. Фото: Instagram

41-летний Сергей Бабкин поразил поклонников энергичной песней "Бомба-ракета". О выходе новой песни артист сообщил в своем Instagram.

"Для меня это песня-настроение, песня-состояние, в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его очень часто, когда хочу описать что-то нереально крутое ", - написал Бабкин в своем Instagram.

Звезда утверждает, что дату выхода песни "Бомба-ракета" выбрали не случайно.

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"Мы специально выбрали такую ​​дату для премьеры трека: именно в этот день 49 лет назад первые астронавты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle по поверхности Луны. Тогда мы стали еще ближе к космосу, а теперь запускаем туда нашу музыкальную ракету ", - добавил певец.

Певец Сергей Бабкин опубликовал забавное фото. На странице в Instagram появилась необычная фотография. На ней музыкант и актер стоит в розовой пачке, белых колготах и ​​на пуантах.