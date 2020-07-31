"Бомба-ракета": Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4482
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 783
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 738
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
4
6
5
15
10
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
От HR-менеджера к певице: Maria Voss представила дебютную композицию &quot;Цветами&quot;
От HR-менеджера к певице: Maria Voss представила дебютную композицию "Цветами"
Оля Полякова щеголяет длинными ножками
Оля Полякова щеголяет длинными ножками
LeМаршрутка снова на колесах: Леся Никитюк показывает живописные уголки Украины
LeМаршрутка снова на колесах: Леся Никитюк показывает живописные уголки Украины
Экс-жена Остапчука интенсивно обновляет гардероб
Экс-жена Остапчука интенсивно обновляет гардероб
Видео
Все видео
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
19-летняя внучка Софии Ротару в купальнике обольщала сексуальными изгибами
19-летняя внучка Софии Ротару в купальнике обольщала сексуальными изгибами
Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков
Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4482
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 612
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 432
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 11:37

"Бомба-ракета": Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит

  Комментировать
&quot;Бомба-ракета&quot;: Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит
Звезда утверждает, что дату выхода песни "Бомба-ракета" выбрали не случайно. Фото: Instagram

41-летний Сергей Бабкин поразил поклонников энергичной песней "Бомба-ракета". О выходе новой песни артист сообщил в своем Instagram.

"Для меня это песня-настроение, песня-состояние, в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его очень часто, когда хочу описать что-то нереально крутое ", - написал Бабкин в своем Instagram.

Звезда утверждает, что дату выхода песни "Бомба-ракета" выбрали не случайно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике

"Мы специально выбрали такую ​​дату для премьеры трека: именно в этот день 49 лет назад первые астронавты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle по поверхности Луны. Тогда мы стали еще ближе к космосу, а теперь запускаем туда нашу музыкальную ракету ", - добавил певец.

Певец Сергей Бабкин опубликовал забавное фото. На странице в Instagram появилась необычная фотография. На ней музыкант и актер стоит в розовой пачке, белых колготах и ​​на пуантах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Бомба-ракета": Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 7758
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 7704
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 6984
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5643
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5283
Знаменитости
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
4
 Просмотров: 1476
Арнольду Шварценеггеру исполняется 73 года: Самые сексуальные роли Железного Арни
Арнольду Шварценеггеру исполняется 73 года: Самые сексуальные роли Железного Арни Просмотров: 522
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
 Просмотров: 1395
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 7758
Известная супермодель беременна в третий раз
Известная супермодель беременна в третий раз Просмотров: 711
Больше всего комментируют
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 41085
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua