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пятница, 05 октября 2018 10:59

Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект Мстители

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Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект Мстители
Крис Эванс играл роль Капитана Америки 8 лет. Фото: deswal.ru

Американский актер Крис Эванс сообщил, что больше не будет сниматься в Мстителях в роли Капитана Америки.

Киностудия завершила досъемка второй части фильма Мстители Война бесконечности, и его контракт с Marvel Studios прошло. Об этом актер сообщил в своем Twitter.

"Официально закончил с Мстителями-4. Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль последние 8 лет было для меня честью. Всем, кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале, спасибо за воспоминания. Я бесконечно вам благодарен ", - говорится в сообщении.

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За несколько минут твит набрал несколько десятков тыс. репостов и более сотни тыс. лайков.

Сеть облетели откровенное видеообращение Китона Джонса, американского школьника, которое по его просьбе записала мать. Речь парня о травле и агрессивное поведение детей уже посмотрели более 16 млн пользователей. На сторону мальчика стали не только родители, дети и все неравнодушные зрители видео, но и ряд американских звезд.

Они начали массово публиковать на личных страницах в социальных сетях сообщения в поддержку школьника.

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