Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект Мстители

Американский актер Крис Эванс сообщил, что больше не будет сниматься в Мстителях в роли Капитана Америки.

Киностудия завершила досъемка второй части фильма Мстители Война бесконечности, и его контракт с Marvel Studios прошло. Об этом актер сообщил в своем Twitter.

"Официально закончил с Мстителями-4. Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль последние 8 лет было для меня честью. Всем, кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале, спасибо за воспоминания. Я бесконечно вам благодарен ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мститель" Крис Эванс разбежался с подружкой

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.