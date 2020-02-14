"Богиня любви": Кароль покорила чувственным фото в бюстгальтере

Лицо женщины выражает чувственное наслаждение. Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль продолжает поражать поклонников эстетическим и эмоциональным фотоконтентом.

В День святого Валентина Тина в своем Instagram опубликовала откровенную фотографию.

На ней певица позирует полуобнаженная в телесного цвета бюстгальтере. Лицо женщины выражает чувственное наслаждение. Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж.

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"Что за секс утром?", "Вот как сейчас приветствуют с 14 февраля", "Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой", "Богиня любви", "Крутое фото - совсем отсутствует чувство статичности. Создается впечатление, что Тина танцует, а не позирует. Круто!" - прокомментировали снимок пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 13 Фев 2020 в 11:08 PST

Певица Тина Кароль часто радует поклонников чувственными фото и демонстрирует пикантные части тела. На фото, которое разместила в Instagram, певица позирует на кровати. Одета в белый халат, который розпахнула, частично обнажив грудь. На голове у нее полотенце.