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суббота, 06 февраля 2021 19:53

"Блестки". Украинский артист презентовал новую песню

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&quot;Блестки&quot;. Украинский артист презентовал новую песню
Он отметил, что припев менял более 3 раз. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Salnyk представляет 2-й сингл "Блестки". Работу над "Блестками" артист начал параллельно с песней "Изо Льда".

"Считаю, что надо делать несколько песен одновременно, иначе можно "заслушать" песню, над которой работаешь, и можно потерять крутые фишки и идеи. Когда ты работаешь над двумя или тремя песнями одновременно, то нет такого, чтобы ты привык к песне, к тому, как она звучит, к музыке, словам. Ты всегда слушаешь ее, как в первый раз, и сразу же замечаешь тонкости и нюансы, которые можно улучшить или изменить", - рассказал певец.

Он отметил, что припев менял более 3 раз.

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"Каждый раз возвращаясь к ней после других песен мне всегда не нравился припев, хотя в прошлый раз думал, что это оно. Это такая песня-настроение, а в припеве я захотел сделать ​​аудиовизуальную картину, чтобы слушатель представил себе такой перекресток, вместе с его запахом дыма, луной и немного возможно нелогичных, но магических блесток", - рассказывает артист.

"Изо Льда" - первый сингл Salnyk, но не первый для Макса Сальника, который имеет 2 успешных альбома в рамках проекту Nomad. С новым псевдонимом приходит и новая музыка, и новые смыслы.

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Дата
07
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