"Благодарю вас обоих" - Джей Ло поздравила двойню с 14-летием и показала себя беременную: трогательные кадры

Американская певица Дженнифер Лопес отметила день рождения двойни. Детям Эмми и Максимилиану исполнилось 14 лет.

Звезда поделилась чувственным и трогательным видео в Instagram.

На ролике женщина показала себя беременной, архивные и современные фото с двойней.

Фото: instagram.com/jlo

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"Мои дети, мои солнышки, мои любимые. С днем рождения #MaxAndLulu. Вы научили меня настоящему смыслу жизни и навсегда изменили меня самым удивительным образом. Благодарна вам обоим. Макс и Лулу, я буду любить вас вечно", - написала Лопес.

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Американская певица Дженнифер Лопес встречалась с актером Беном Аффлеком 19 лет назад. С апреля 2021 года пара снова вместе. Исполнительница только сейчас призналась, почему тогда разошлась с избранником. "Это было жестоко. И это одна из тех вещей, которые ты закапываешь глубоко внутрь, чтобы двигаться дальше. Мы были влюблены, это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это разрушило наши отношения. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в жизни", - объяснила артистка.