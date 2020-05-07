Бизнес-костюм на голое тело: Эмили Ратажковски взбудоражила фантазии соблазнительными фото

Фото: instagram.com/emrata/

Модель, актриса и бизнесвумен 28-летняя Эмили Ратажковски радует поклонников соблазнительными фото.

Снимками девушка делится в своем Іnstagram.

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Ратажковски показала стильные фото в одной рубашке и пиджаке без нижнего белья, которые для нее сделал муж.

Модель Эмили Ратажковски хвастается своей фигурой. На этот раз 26-летней актрисе подвернулся хороший повод — рекламная кампания ее собственной линейки купальников, созданной в коллаборации с брендом Inamorata Swim. Ратажковски опубликовала кадры с бэкстейджа съемки, которая состоялась вчера, 8 ноября. Модель примерила сразу несколько оригинальных купальных костюмов - сплошной купальник телесного цвета с соблазнительными завязками и бикини темно-красного цвета.