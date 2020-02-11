Бирманские рубины и 750 бриллиантов - какими украшениями хвастались на "Оскаре-2020"

Фото: 24tv.ua

Церемония "Оскар-2020" состоялась в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Традиционно звезды выбрали для красной дорожки не только яркую одежду, но и сверхдорогие украшения, сообщили на 24TV.

Так, например, цена некоторых из них составила $5 млн.

Gazeta.ua подготовила подборку самых дорогих украшений, с которыми звезды появились в этом году.

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Лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" получила "Оскар" как лучший документальный короткометражный фильм. Его постановщики — киевлянка Елена Андрейчева и Кэрол Дисингер.