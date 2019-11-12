Билык сменила имидж ради независимости

Билык сменила имидж. Фото: file.liga.net

Украинская певица Ирина Билык сменила имидж, перекрасив волосы в рыжий цвет.

Это, как и красная помада, говорит о смелости и независимости женщины, сообщила певица в Instagram.

На своей странице Ирина Билык опубликовала фото, на котором позирует в мужской рубашке цвета хаки. На ее губах - красная помада, которая гармонирует с подтяжками такого же цвета и яркими волосами.

Также заметен массивный перстень с черным камнем на ее пальце.

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Украинская певица Ирина Билык представила музыкальное видео на песню "Леня, Леонид". В видео певица появляется в образе официантки, которая обслуживает клиентов ресторана. Клип вышел на канале звезды в YouTube.