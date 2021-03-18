Билли Айлиш решилась на кардинальную смену образа

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш поразила фанатов кардинальной сменой имиджа.

Публикация, на которой звезда сменила знаменитую прическу, появилась в Instagram. Айлиш разместила короткий ролик, где позирует с белокурыми волосами.

"Ущипните меня", - написала исполнительница.

Фото: instagram.com/billieeilish

Позже появилось и фото певицы с новой прической. За 2 ч. фотография собрала более 8 млн лайков.

С 2019 года Айлиш появлялась на публике с черными волосами, корни которых были окрашены в кислотно-зеленый.

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Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня для визуальных медиа" за композицию No Time To Die, которая является саундтреком к новому одноименному фильму о Джеймсе Бонде.