Билли Айлиш решилась на кардинальную смену образа

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш поразила фанатов кардинальной сменой имиджа.
Публикация, на которой звезда сменила знаменитую прическу, появилась в Instagram. Айлиш разместила короткий ролик, где позирует с белокурыми волосами.
"Ущипните меня", - написала исполнительница.
Позже появилось и фото певицы с новой прической. За 2 ч. фотография собрала более 8 млн лайков.
С 2019 года Айлиш появлялась на публике с черными волосами, корни которых были окрашены в кислотно-зеленый.
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Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня для визуальных медиа" за композицию No Time To Die, которая является саундтреком к новому одноименному фильму о Джеймсе Бонде.
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