Билли Айлиш потрясла пышным бюстом на концерте: видео разлетелось по сети

Билли Айлиш вызвала фурор сексуальным танцем. Фото: instagram.com/billieeilish

Американская исполнительница 19-летняя Билли Айлиш поразила поклонников энергичным танцем. Звезда показала, как танцует на концерте Megan Thee Stallion.

Айлиш в черной майке и платке настолько энергично танцевала, что ее пышный бюст начал трястись. Опубликовала ролик с фестиваля ACL Music Festival в американском Остине в Instagram. Фанов, которые привыкли видеть звезду в вещах оверсайз, сексуальный танец ошеломил.

Видео стало вирусным и разлетелось по сети, где поклонники комментировали пикантные движения Айлиш.

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Билли Айлиш снялась для обложки нового номера журнала Elle. На его страницах Билли появилась в нарядах от домов моды Balnciaga, Marni, Gucci и Marc Jacobs. Звезда подняла тему хейта и бодишейминга. Айлиш призналась, что негативные комментарии в соцсетях ранят ее душу.