Безумные танцы и африканские мотивы: Sysuev выпустил песню "Гучний Двіж"

Африканские танцевальные мотивы песни цепляют и легко помогут забыть о осенний дождь и хандру. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артист Sysuev возвращается с новым танцевальным треком "Гучний Двіж".

Певец признался, что последние месяцы посвятил тщательным исследованием африканской музыки и серьезно ею вдохновился. В новом сингле применены традиционные ударные инструменты, под которые африканские племена прыгают у костра, чтобы вызвать дождь. В качестве сэмплов слышно ритуальные возгласы шаманов и женщин, танцующих под ровный африканский ритм и даже бас, идущий из огромного кожи зверя, натянутой на деревянный каркас. Таким интересным способом исполнитель успешно раскрывает музыкальную тему Африки и интегрирует ее в украинскую танцевальную вечеринку.

Песню "Гучний Двіж" выпустили вовремя. Африканские танцевальные мотивы цепляют и легко помогут забыть про осенний дождь и хандру. К тому же Sysuev в тексте песни применил много современного украинского сленга, чтобы доказать пессимистам: украинский язык в песнях звучит очень стильно и трендово.

"Гучний Двіж" — это трек, которому не обязательно быть популярным, чтобы вызвать танцевальный вайб в любом зале мира. Это звук музыкальной лихорадки, который есть внутри не только в африканцев, но и у каждого из нас ", — рассказывает Sysuev.

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Визуальной поддержкой песни выступает яркий анимационный ролик от команды Steambot, режиссеры — Joel Dos Reis Viegas и Sébastien Larroudé.

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