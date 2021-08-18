Без угрызений совести: кто из украинских звезд переключился на сторону России

За годы независимости в Украине появлялись артисты, своим творчеством прославившие ее на весь мир. Однако есть исполнители, после событий 2014 года занявшие позицию "культура и политика не взаимосвязаны" и без угрызения совести продолжающие деятельность на территории страны-агрессора.
Кто из звезд переключился на сторону России после оккупации Крыма и начала российско-украинской войны, читайте в материале Gazeta.ua.
Таисия Повалий
В начале и в середине 1990-х хиты Таисии Повалий пела вся страна. Украинцы полюбили творчество яркой блондинки и за то, что исполняла народные песни. Однако в 2014 году Повалий свела на нет свой вклад в украинскую культуру. В июне певица выступила на фестивале "Пять звезд" в оккупированной Ялте, который связали с празднованием дня России. Впоследствии давала концерты в Кремле и получила награду "Шансон года".
В течение этих лет Повалий продолжала гастролировать в России, однако несколько раз попыталась снова восстановить свою популярность в Украине.
Так, в декабря 2019 года она планировала дать концерт в столичном дворце "Украина". Однако чуда не произошло - ее выступление отменили. Еще одной попыткой стал выпуск клипа в 2020 году на новую украиноязычную песню "Дай мне любовь", содержащий припев со слова "Дай мне любовь, потому что потеряешь меня вновь". Поклонники восприняли эту фразу, как намек.
София Ротару
София Ротару завоевала сердца украинцев еще в 1970-х годах и продолжала купаться в народной любви на протяжении многих десятилетий. Именно поэтому ее титуловали престижными государственными наградами - Почетным знаком отличия Президента Украины, орденами княгини Ольги, званиями Герой Украины и народная артистка Украины.
Однако певица никогда не отказывалась от концертов в России. Оккупация Крыма и начало российско-украинской войны не стали для нее помехой. Следовательно она поздравляла россиян с Новым 2016 годом и Днем защитника в Москве. В ноябре 2017 в Государственном Кремлевском дворце она приняла музыкальную награду России "Золотой граммофон". Певица продолжает выступать и на частных вечеринках перед российскими олигархами. Также Ротару является постоянной гостьей российского фестиваля "Песня года", от участия в котором отказалась только в 2018 году из-за страха провокаций в связи с внедрением военного положения.
София Ротару никогда не помогала украинским военным, зато заявляла: "Каждый из нас хочет, чтобы наступил мир, и я этого хочу".
Светлана Лобода
Светлана Лобода представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение в 2009 году, а в 2013-м получила титул - заслуженная артистка Украины. Однако после событий 2014 не отказалась от российских гонораров. Исполнительница старалась не афишировать поездки в Россию, чтобы параллельно выступать в Украине. Но ей это не удалось. В 2016 году активисты сорвали три ее концерта: в Ивано-Франковске заблокировали зал, в Тернополе - скандировали "позор" и требовали признать Россию страной-агресоркою, в Чернигове - забросали окровавленными рублями и гильзами. Через год Лобода убегала из своего концерта в Одессе. Вернулась только в декабре прошлого года - вместе с Валерием Меладзе выступила на частной вечеринке в Киеве. А недавно анонсировала концерт в одном из одесских клубов. Два последних года певица живет в Европе.
Ани Лорак
Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, получила безумную популярность еще в юности. В 21 год девушка стала самой молодой заслуженной артисткой Украины, а в 2008 году завоевала второе место на Евровидении.
На пике популярности звезда была и в России, где ее продюсировал Филипп Киркоров. После событий 2014 года певица продолжала гастролировала страной-агрессором и паралельно давала концерты во дворце "Украина".
В феврале 2016 года она вместе с Таисией Повалий выступили в Москве на концерте ко "дню защитника отечества". Лорак продолжала развлекать публику в московских клубах, на музыкальных фестивалях "Песня года", "Новая волна" и "Роза Хутор". Соответственно не отказывалась от российских наград "Золотой граммофон", "Золотая сирена" от "Нового Радио", "Певица года" от ЖАРА MUSIC AWARDS, "Муз-ТВ".
В то же время с 2017 года Ани Лорак активно летает в Киев. А вчера и позавчера дала два концерта в одесском клубе Itaka.
MARUV
Эпатажная певица MARUV, настоящее имя - Анна Корсун, также не пренебрегает российским "гостеприимством". В апреле 2019 года MARUV выступила на дне рождения продюсера и бизнесмена Иосифа Пригожина, который поддерживает Путина. А уже в ноябре того же года исполнительница получила награду "Певица года" на церемонии награждения премий издание Glamour Russia в Москве.
Сейчас MARUV не спешит возвращаться в Украину. Она получает награды как российская певица, записывает дуэты с Филиппом Киркоровым, становится судьей российских шоу и ведущей российских каналов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это маленькая победа России". Чем закончится выступление Ани Лорак в Украине
В июне Министерство культуры и информационной политики сообщило, что исключило российского артиста Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Это сделали на обращение СБУ.
Киркоров поддерживает оккупацию Крыма. В 2017 году получил орден от президента страны-агрессора РФ Путина.
Комментарии